VALENCIA – Insiden mengerikan menimpa Alex Marquez pada babak kualifikasi MotoGP Valencia 2020, Sabtu 14 November malam WIB. Pembalap Tim Repsol Honda itu terlempar dari jok motornya dan mendarat dengan keras di aspal sirkuit. Usai jalani pemeriksaan, pria asal Spanyol itu diketahui mengalami cedera ringan pada tulang kapitasi tangan kirinya.

Kecelakaan tersebut terjadi pada babak pertama kualifikasi MotoGP Valencia 2020 di Sirkuit Ricardo Tormo. Alex Marquez yang sedang melaju kencang berusaha membelokkan motor ke arah kanan. Entah mengapa, kuda besi RC213V itu malah mengalami masalah.

Alex Marquez yang gagal mengendalikan motor lantas terlempar, mendarat dengan pantatnya, meluncur di aspal, lalu tertelungkup. Pembalap berusia 24 tahun itu masih beruntung dapat selamat karena rider di belakangnya bisa mengerem dan menghindar.

Amazing to see @alexmarquez73 walk away from this crash! 😱



Showing his bravery, he was back on track a few minutes later! πŸ’ͺ#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/in7NFRFWne β€” MotoGPβ„’πŸ (@MotoGP) November 14, 2020