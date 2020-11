VALENCIA - Pembalap Repsol Honda, Alex Marquez, mengalami insiden mengerikan saat mengaspal di sesi kualifikasi MotoGP Valencia 2020. Alhasil, adik kandung Marc Marquez itu tak mampu menyelesaikannya dengan optimal dan harus puas berada di urutan belakang.

Peristiwa tersebut terjadi di tikungan 11 pada sesi kualifikasi pertama atau Q1. Saat itu Alex tengah berusaha keras untuk mencatatkan waktu putaran tercepat secara tiba-tiba kehilangan keseimbangan di atas kuda besinya.

Amazing to see @alexmarquez73 walk away from this crash! 😱



