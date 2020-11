Akan tetapi harapan para penggemar Marquez untuk melihat aksi pembalap idolanya di sisa MotoGP 2020 nampaknya takkan terwujud. Pasalnya belum lama ini, Marquez sendiri sudah mengonfimasi melalui akun Twitter-nya bahwa ia takkan tampil di balapan tersisa MotoGP 2020.

This season I will not compete again. After evaluating how the arm is doing with the Doctors and my team, we have decided that the best option is to return next year. It's time to continue with the recovery. Thanks for the messages of support. Looking forward to returning in 2021 pic.twitter.com/WlQI3BntTN