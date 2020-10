ARAGON – Nasib sial benar-benar dialami Valentino Rossi kala mentas di MotoGP Prancis 2020. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, selain gagal finis, Rossi juga dituding sebagai biang keladi atas hasil minor yang diraih dua pembalap di Sirkuit Le Mans, Prancis.

Salah satu dari pembalap itu ialah rekan setim Rossi, yakni Maverick Vinales. Sementara satu lainnya ia adalah pembalap Tim Petronas Yamaha SRT sekaligus anak didik Rossi di akademi VR46, yakni Franco Morbidelli.

😲 @ValeYellow46's race only lasted three corners at Le Mans!



The Doctor was left to rue another missed opportunity! 💢#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/1gjpUvbYKt— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2020