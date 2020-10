LE MANS – Pembalap Tim Pramac Ducati, Jack Miller, tertangkap kamera sedang marah-marah saat memasuki pit lane ketika balapan MotoGP Prancis 2020 sedang berlangsung. Menurut update-an Miller di twitter pribadinya, @jackmilleraus, ia ternyata marah-marah karena belum meminum minuman energi.

Respons netizen di posting-an itu sangat beragam, ada yang menanggapi posting-an Miller itu dengan serius, namun ada juga yang meresponsnya dengan becanda. Ada juga yang mendoakan agar Miller bisa meraih hasil lebih baik di balapan selanjutnya.

Tentunya pernyataan yang diposting Millier itu adalah sebuah candaan. Sebab pada kenyataannya Miller sebenarnya marah-marah karena ia emosi motor yang dipakainya mengalami kendala ketika balapan GP Prancis itu berlangsung.

Baca Juga: Miller Ungkap Alasan Sudahi Balapan MotoGP Prancis Lebih Cepat

When there is no @redbull's in the fridge 🤣 pic.twitter.com/H9K6B0pOiU— Jack Miller (@jackmilleraus) October 12, 2020