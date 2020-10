LE MANS – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, meraih hasil yang kurang baik saat mentas di Sirkuit Le Mans, Prancis pada Minggu 11 Oktober 2020. Sebab pada balapan MotoGP Prancis 2020 itu, Rossi mengalami kecelakaan sehingga tak bisa menyelesaikan balapan seperti yang semestinya dilakukan.

Lantas bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Jadi, semuanya berawal dari Rossi yang memulai GP Prancis tersebut dari posisi ke-10. Memulai balapan dari barisan tengah, Rossi tampak berhati-hati memacu kuda besinya.

Hal itu dilakukan karena MotoGP Prancis 2020 itu berlangsung ketika lintasan masih basah karena habis diguyur hujan. Jadi, tak hanya Rossi saja yang berhati-hati, namun semua rider pun melakukan hal yang sama.

Disaster for Valentino Rossi!



The Doctor is OUT of the race after crashing early on. It's his third consecutive DNF! 🤬#MotoGP #MotoMad #FrenchGP pic.twitter.com/0Ej4HSSOqY— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) October 11, 2020