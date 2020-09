FLORIDA – Miami Heat berhasil mengamankan gim pertama atas Boston Celtic di Final Wilayah Timur NBA. Tim arahan Erik Spoelstra menyudahi perlawanan Celtic lewat pertarungan cukup dramatis di laga kali ini.

Bermain di SPN World of Sports Complex, Florida, Rabu, (16/9/2020) malam WIB, Heats bersusah payah untuk meraih kemenangan di gim pertama kali ini. Adalah Jimmy Butler menjadi sosok penting kemenangan Heat tersebut melalui sumbangan poinnya saat over time tinggal menyisakan 12 detik.

