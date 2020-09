MONZA – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, memberikan komentar soal insiden tabrakan beruntun yang terjadi di Formula One (F1) musim 2020 Grand Prix (GP) Tuscan. Hamilton menilai bahwa sang tandem, Valtteri Bottas, tak layak disebut sebagai penyebabnya.

Sebagaimana diketahui, balapan F1 GP Tuscan 2020 memang diwarnai beberapa insiden. Salah satunya adalah tabrakan beruntun yang dialami beberapa pembalap saat restart balapan yang berlangsung di Sirkuit Mugello tersebut.

Dalam insiden tersebut, banyak pengamat yang menyalahkan Bottas sebagai biang keladinya. Sebab Bottas terlihat menurunkan kecepatan mobilnya, serta mengambil ancang-ancang untuk restart Safety Car di lap ketujuh.

A scary moment on Sunday at Mugello, which resulted in a red flag 😮@Anto_Giovinazzi and three other drivers thankfully walked away unscathed 💥#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/67Xyzan58B