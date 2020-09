BOSTON Celtics baru saja memastikan diri melaju ke final wilayah timur playoff NBA 2019-2020. Kepastian itu didapatkan usai Celtics berhasil membungkam Toronto Warrios di gim ketujuh semifinal wilayah timur pada laga yang berlangsung Sabtu (12/9/2020).

Ya, Celtics memang harus melalui gim terakhir untuk bisa mendapatkan satu tiket final wilayah timur. Kemenangan 4-3 Celtics atas Raptors itu pun tak terlepas dari apiknya permainan salah satu penggawa andalannya, yakni Jayson Tatum.

Sebab Tatum mampu tampil baik di tujuh pertandingan semifinal wilayah timur playoff NBA tersebut. Terlebih di gim terakhir yang disudahi dengan skor 92-87 untuk kemenangan Celtics tersebut.

Sebab Tatum menjadi pemain Celtic dengan perolehan poin terbanyak di gim ketujuh tersebut. Tercatat Tatum mengoleksi 29 poin, 12 rebound, dan tujuh assist. Menurut laporan dari Bleacher Report, Sabtu (12/9/2020), catatan yang dibukukan Tatum pun ternyata berhasil mencetak sebuah rekor.

Jayson Tatum becomes the 2nd youngest to drop 25-10-5 in a Game 7. The other? His mentor, Kobe Bryant.



CELTICS ADVANCE! pic.twitter.com/T9GvkoK3Wi— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) September 12, 2020