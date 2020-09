"Pada Sabtu atau Minggu sore, Sebastian adalah salah satu yang terbaik di dunia, dan saya tidak bisa memikirkan pembalap yang lebih baik untuk membantu membawa kita ke era baru ini. Dia akan memainkan peran penting dalam membawa tim ini ke depan” tambahnya.

Vettel sendiri keluar dari Ferrari karena tak melanjutkan kontrak bersama tim pabrikan asal Italia tersebut. Ferrari pun nyatanya sudah memilih pembalap McLaren saat ini, Carlos Saint Jr, untuk menemani Charles Leclerc di F1 2021.

BREAKING: Sebastian Vettel signs for Aston Martin for 2021 and beyond #F1 pic.twitter.com/z2ZmvVxNmE