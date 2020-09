Tentunya menarik melihat balapan F1 GP Tuscan 2020 di akhir pekan nanti. Apalagi Sirkuit Mugello itu untuk pertama kalinya mengadakan balapan untuk ajang F1. Jadi, hal tersebut bisa menjadi tantangan untuk para pembalap yang belum pernah tampil di trek tersebut.

Dipilihnya Sirkuit Mugello menjadi tuan rumah F1 2020 pun bisa dikatakan mendadak. Karena keputusannya diambil setelah kompetisi bergulir.

Iโ€˜m really delighted to have the chance to drive the iconic Ferrari F2004 of my father again. Canโ€˜t wait for Sunday in Mugello! @scuderiaferrari @insideFDA #essereFerrari pic.twitter.com/bsvj8Vs7JF