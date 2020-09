MONZA – Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton sukses menjadi yang tercepat saat melakoni ses kualifikasi Formula One (F1) Grand Prix (GP) Italia 2020 yang berlangsung pada Sabtu (5/9/2020) malam WIB. Menariknya dalam proses merebut pole position itu, Hamilton pun mampu mencatatkan sejarah baru.

Tepatnya waktu 1 menit 18,887 detik yang dicatatkan oleh Hamilton tersebut membuatnya menjadi pembalap dengan catatan waktu tercepat dalam sejarah balapan GP italia Jadi, sebelumnya tak pernah ada pembalap yang mampu membukukan 1 menit 18,887 detik.

Jelas Hamilton patut berbangga atas kemampuannya saat beraksi di sesi kualifikasi F1 GP Italia 2020. Tentunya Mercedes pun juga harus merasakan kebanggaan tersebut.

Hamilton pips team mate Bottas to pole by just 0.069s 😱



And Sainz equals his career-best position with P3!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/xWzuQ1qM3K