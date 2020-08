PIHAK penyelenggara Formula 1 (F1) kembali mengumumkan seri tambahan untuk musim ini. Ada empat seri baru yang ditambahkan dalam kalender balap F1 2020 sehingga total kini memiliki 17 seri.

Salah satu seri yang ditambahkan dalam kalender F1 2020 akan digelar di Turki. Tepatnya, balapan akan berlangsung di Sirkuit Istanbul Park. Balapan ini pun akan menjadi yang pertama kalinya digelar di Turki sejak 2011.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is back!



F1 will also be making two trips to Bahrain, before heading to Abu Dhabi in mid-December. #F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg— Formula 1 (@F1) August 25, 2020