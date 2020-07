JEREZ – Tertundanya balapan MotoGP 2020 karena wabah virus corona telah membuat jadwal kompetisi itu jadi berantakan. Seharusnya pada musim panas ini para pembalap tak melangsungkan balapan di Sirkuit Jerez, Spanyol. Namun, karena kondisi yang terbilang luar biasa maka mau tak mau hal tersebut tetap harus dilakukan.

Menariknya tak hanya sekali balapan saja, namun Sirkuit Jerez melakoni dua kali balapan. Pertama seri Spanyol yang dilaksanakan pada 19 Juli 2020 dan GP Andalusia yang baru saja berakhir pada Minggu 26 Juli 2020 kemarin.

Bagi para pembalap, melaksanakan balapan di Sirkuit Jerez di musim panas benar-benar menjadi tantangan tersendiri. Sebab cuaca yang amat terik membuat kondisi di sekitaran sirkuit tersebut benar-benar panas.

It's scorching hot down on the grid! ☀️@Petrux9 using his own method to prove the point! 😂#AndaluciaGP 🏁 pic.twitter.com/10iXiktxZw— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 26, 2020