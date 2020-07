ANDORRA – Selama masa lockdown karena virus corona, Fabio Quartararo banyak menghabiskan waktu di Andorra. Tempat tinggalnya yang berada di negara yang berbatasan dengan Prancis dan Spanyol itu membuat Quartararo tak berada terlalu jauh dari Sirkuit Jerez.

Lokasinya yang tak terlalu jauh dari Spanyol itulah yang membuat pembalap Tim Petronas Yamaha SRT tersebut mengaku sudah tidak sabar untuk segera ke Jerez. Ia ingin cepat-cepat ke Jerez agar bisa mempersiapkan diri jelang balapan perdana MotoGP 2020 yang berlangsung akhir pekan ini, Minggu 19 Juli 2020.

Saking tak sabarnya, Quartararo langsung menggunakan pakaian balapnya untuk pergi ke lokasi balapan pembuka itu. Hal itu menunjukkan Quartararo tampaknya benar-benar sudah ingin tampil bersama YZR-M1 miliknya di atas lintasan balap lagi.

C’est parti pour Jerez 😂🇪🇸 / Jerez I’m on my way 😂🇪🇸 pic.twitter.com/BQcEcXfmmT— Fabio Quartararo (@FabioQ20) July 13, 2020