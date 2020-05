LAS VEGAS – Mike Tyson mengunggah video latihan tinjunya di twitter dan instagram. Dalam video tersebut, Tyson yang berusia 53 tahun menunjukkan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan setiap kali melepaskan pukulan.

Video tersebut pun membuat komentator senior UFC, Joe Rogan tercengang. Joe kagum dengan kemampuan legenda tinju dunia yang dijuluki The Baddest Man on The Planet tersebut. Sebab, Tyson tampak siap untuk mengalahkan siapa pun dalam video tersebut.

Joe pun mengunggah ulang video latihan Tyson di instagram-nya. Joe menambahkan keterangan yang menunjukkan betapa bersemangatnya dia melihat Tyson latihan. Dalam keterangan itu juga, Joe menyatakan Tyson siap bertarung dan melahap 12 ronde di atas ring tinju.

“OH BRE*****!!! Jangan membuat saya bersemangat tentang ini!!! Tyson siap untuk bertarung dalam 12 ronde sekarang,” tulis Joe.

Harapan Joe melihat Tyson bertarung dalam 12 ronde tidak akan terwujud. Sebab, Tyson hanya akan bertarung dalam empat ronde. The Baddest Man on The Planet segera kembali ke atas ring tinju untuk melakoni pertarungan amal. Tyson mengonfirmasi hal tersebut pada bulan lalu. Uang hasil pertarungan amal itu akan disumbangkan untuk membantu para gelandangan, dan orang-orang yang terpengaruh narkoba di Amerika Serikat (AS). Tyson amat peduli kepada para gelandangan dan korban narkoba karena masa lalunya yang kelam. Tyson pernah menjadi anak jalanan sebelum berkarier sebagai petinju. Saat memulai karier sebagai petinju, Tyson mengambil jalan yang salah dengan sempat mengonsumsi narkoba. Pengalaman kelam itu membuat Tyson ingin membantu para gelandangan dan korban narkoba, agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

