MARANELLO – Scuderia Ferrari akhirnya meniru langkah tim-tim Formula One (F1) lain dalam menghadapi wabah virus Corona Covid-19. The Prancing Horse mengubah pabrik mereka di Maranello, Italia, menjadi produsen alat bantu pernapasan dan masker pelindung.

Sebelumnya, Mercedes AMG Petronas sudah lebih dulu mengubah fasilitas mereka di Brixworth, Inggris, untuk memproduksi alat bantu pernapasan bernama CPAP. Benda produksi The Silver Arrow itu bahkan langsung dipesan sebanyak 10 ribu unit oleh Pemerintah Inggris usai sertifikasi.

Ferrari is now producing respirator valves and fittings for protective masks at its Maranello plant through its 3D printing facilities in support of health workers. Practical solutions for immediate aid where it is needed. #Ferrari https://t.co/ADIg28uYhK pic.twitter.com/cfYNiNHa7E