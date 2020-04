BUKARES – Petenis tunggal putri asal Rumania, Simona Halep, memberi komentar soal pembatalan turnamen Wimbledon 2020. Ia mengaku sangat sedih saat mendengar kabar bahwa turnamen Grand Slam itu takkan digelar pada tahun ini.

Turnamen tenis Grand Slam, Wimbledon 2020, memang dipastikan takkan digelar akibat merebaknya pandemi virus corona. Di negara penyelenggara turnamen tersebut, Inggris, virus corona turut merebak luas hingga termasuk menginfeksi sang pewaris takhta kerajaan di sana, Pangeran Charles.

So sad to hear @Wimbledon won’t take place this year. Last year’s final will forever be one of the happiest days of my life! But we are going through something bigger than tennis and Wimbledon will be back! And it means I have even longer to look forward to defending my title 🤗 pic.twitter.com/PmppwUuKtD— Simona Halep (@Simona_Halep) April 1, 2020