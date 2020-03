LAS VEGAS – Pelatih Conor McGregor, John Kavanagh turut mengomentari pertarungan Khabib Nurmagomedov kontra Tony Ferguson yang kabarnya akan tetap digelar di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Pertarungan itu dijadwalkan berlangsung di Brooklyn, New York, Amerika Serikat (AS), Sabtu 18 April 2020.

Kavanagh menilai pertarungan Khabib dengan Ferguson kurang ideal. Sebab, persiapan kedua petarung itu tidaklah matang. Pandemi virus Corona membuat Khabib dan Ferguson tidak akan bisa melakukan latih tanding.

Padahal, latih tanding sangat penting bagi pertarung untuk mengasah mental serta kemampuannya sebelum pertarungan sesungguhnya digelar. Kavanangh menilai satu-satunya keuntungan dari tidak adanya latih tanding adalah Khabib dan Ferguson tidak menderita memar sebelum pertarungan pada 18 April 2020 nanti.

Namun, sejatinya Kavanagh tidak yakin pertarungan Khabib kontra Ferguson dapat terealisasikan. Sebab, kondisi AS sangatlah buruk. AS merupakan negara dengan jumlah kasus virus Corona terbanyak di dunia. Hingga sekarang, 104.205 orang terjangkit virus Corona di AS, dengan 1.701 di antaranya kehilangan nyawa mereka.

“Jika pertarungan 18 April terjadi meski sebenarnya saya tidak terlalu yakin, maka apa yang terjadi setelah 4-5 pekan tanpa ada latih tanding. Latihan seperti itu tidak memberi efek apapun pada kemampuan [bertarung] Anda," tulis Kavanagh di akun twitter-nya, seperti yang dikutip MMA Junkie, Sabtu (28/3/2020). "Satu-satunya efek yang terjadi (tanpa latih tanding) adalah mereka tidak mengalami cedera. Tidak ada memar, tidak ada sesuatu dengan lutut, benar-benar tidak ada apapun,” tandasnya.

