Selamat pagi. . Kejuaraan Asia Perorangan (Badminton Asia Championships 2020) yang tadinya akan dihelat di Manila pada 21-26 April resmi ditunda. . Hal ini disampaikan Asosiasi Badminton Asia dalam surat berikut. . #BadmintonIndonesia #Badminton #Bulutangkis #BAC2020