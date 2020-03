BIRMINGHAM – Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo akan memainkan final All England 2020. Marcus/Kevin akan melawan wakil Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe di Arena Birmingham pada Minggu (15/3/2020) sekira pukul 23.00 WIB.

Marcus/Kevin berada di peringkat satu dunia sedangkan Endo/Watanabe ada lima tangga di bawah mereka. Meski begitu, Endo/Watanabe bagaikan racun untuk Marcus/Kevin karena ganda putra Indonesia itu selalu kerepotan saat berjumpa wakil Jepang tersebut.

Marcus/Kevin sudah tujuh kali bertemu dengan Endo/Watanabe dan cuma mampu meraih dua kemenangan. Kemenangan-kemenangan itu diraih The Minions –julukan Marcus/Kevin– pada dua pertemuan pertama dengan Endo/Watanabe.

Bahkan, Marcus/Kevin tidak pernah sekalipun meraih kemenangan atas Endo/Watanabe pada tahun lalu. Kedua ganda putra andal itu terakhir kali bertemu di semifinal Kejuaraan Bulu Tangkis Dunia 2019. Marcus/Kevin kalah dalam tiga gim langsung dengan skor telak 11-21, 21-15 dan 10-21.

Rentatan hasil buruk yang didapat Marcus/Kevin dari Endo/Watanabe pada tahun lalu akan coba dihentikan di All England 2020. Marcus/Kevin seharusnya sudah dapat menganalisis kesalahan sendiri serta kekuatan Endo/Watanabe yang membuat mereka selalu kesulitan.

Persiapan matang seharusnya bisa membawa Marcus/Kevin meraih kemenangan atas Endo/Watanabe. Jika mampu mengalahkan Endo/Watanabe maka The Minions akan meraih gelar juara All England kedua mereka. Gelar juara All England pertama Marcus/Kevin diraih pada 2018 silam. Sementara itu, pada tahun lalu gelar juara All England menjadi milik senior Marcus/Kevin yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.