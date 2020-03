BIRMINGHAM – Pasangan ganda putra andalan Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo sudah memastikan satu tempat di final All England 2020. Nantinya di partai puncak kompetisi tersebut, Marcus/Kevin dipastikan bakal bersua perwakilan Jepang, Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe di laga yang berlangsung pada Minggu (15/3/2020) malam WIB.

Tentu bisa mencapai babak final All England 2020 sangat disyukuri oleh ganda putra peringkat satu dunia tersebut. Apalagi, langkah mereka untuk mencapai partai puncak itu tidak terlalu sulit.

Marcus/Kevin berani mengatakan seperti itu karena mereka tidak terlalu kesulitan saat tampil di semifinal, tepatnya ketika menghadapi Lee Yang/Wang Chi Lin (Taiwan) pada Sabtu 14 Maret 2020. Terbukti mereka mampu menghabisi pasangan asal Taiwan tersebut dengan dua game langsung, yakni dengan skor 21-18 dan 21-13.

Kemenangan dua game langsung itu disebut Marcus/Kevin karena mereka sudah sangat siap sebelum laga dimulai. Bahkan pada game pertamanya Kevin mengaku Lee/Wang mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa dari dirinya dan Marcus.

“Pertandingan tadi kami langsung siap dari awal. Kami enggak mau lengah dan kami berhasil menekan lawan terus ya. Walaupun game kedua mereka sempat unggul terus, kami tetap optimis kalau kami bisa membalikkan keadaan,” ucap Kevin, mengutip dari laman resmi PBSI, Minggu (15/3/2020).

Berkat kesiapan yang sangat matang itu, maka tak heran jika Marcus/Kevin bisa menenangi laga kontra Lee/Wang dengan waktu yang cukup singkat, yakni 35 menit. Mampu menyudahi pertandingan dengan waktu 35 menit itu pun membuat laga Marcus/Kevin vs Lee/Wang menjadi partai yang tercepat selesainya di laga semifinal All England 2020 (laga 26 menit Chou Tien Chen vs Anders Antonsen tak masuk karena Antonsen menyerah).