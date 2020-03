KOMPETISI Proliga 2020 terus berlanjut. Memasuki pekan ketiga pada putaran kedua, sejumlah laga siap digelar. Seluruh laga di pekan ini akan digelar di GOR UNY Yogyakarta mulai Jumat (13/3/2020) hingga Minggu 15 Maret 2020.

Laga pembuka pada pekan ini akan mempertemukan dua tim ibu kota, yakni tim putri Jakarta Pertamina Energi vs Jakarta BNI 46. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada sori ini, tepatnya mulai pukul 15.00 WIB.

Selanjutnya, gelaran Proliga 2020 pada hari ini akan dilanjutkan dengan pertemuan tim putra Lamongan Sadang MHS melawan Jakarta Pertamina Energi. Laga tersebut akan berlangsung pukul 17.00 WIB.

Pada Sabtu 14 Maret 2020, ada tiga pertandingan yang siap digelar. Pertandingan pertama dimulai pukul 15.00 WIB dengan mempertemukan tim putra Jakarta Garuda vs Surabaya Bhayangkara Samator.

Selanjutnya, ada pertemuan tim putri Jakarta PGN Popsivo Polwan melawan Gresik Petrokimia Puslatda KONI Jatim. Terakhir, gelaran pada Sabtu 14 Maret 2020 akan ditutup dengan pertandingan tim putra Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta BNI 46.

Pada Minggu 15 Maret 2020, ada tiga laga lainnya yang akan digelar. Ketiga laga tersebut ialah tim putra Surabaya Bhayangkara Samator vs Lamongan Sadang MHS, tim putri Jakarta PGN Popsivo Polwan vs Jakarta BNI 46, dan tim putra Jakarta Garuda vs Jakarta BNI 46.

Berikut jadwal lengkap Proliga 2020 pekan ini:

Jumat 13 Maret 2020

Tim putri Jakarta Pertamina Energi vs Jakarta BNI 46 pukul 15.00 WIB

Tim putra Lamongan Sadang MHS melawan Jakarta Pertamina Energi pukul 17.00 WIB

Sabtu 14 Maret 2020

Tim putra Jakarta Garuda vs Surabaya Bhayangkara Samator pukul 15.00 WIB

Tim putri Jakarta PGN Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Puslatda KONI Jatim pukul 17.00 WIB

Tim putra Palembang Bank Sumsel Babel vs Jakarta BNI 46 pukul 19.00 WIB

Minggu 15 Maret 2020

Tim putra Surabaya Bhayangkara Samator vs Lamongan Sadang MHS pukul 15.00 WIB

Tim putri Jakarta PGN Popsivo Polwan vs Jakarta BNI 46 pukul 17.00 WIB

Tim putra Jakarta Garuda vs Jakarta BNI 46 pukul 19.00 WIB