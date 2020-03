View this post on Instagram

ūüö® QATAR GP CANCELADO‚Ěé Triste not√≠cia que recebemos hoje. Por motivos de seguran√ßa o Qatar obriga a 14 dias de quarentena a pa√≠ses que tenham habitantes em contacto com o Coronavirus Covid-19. Protejam-se, sejam coerentes e tomem as medidas necess√°rias para n√£o aumentarmos o risco de contamina√ß√£o. Abra√ßo #turma88 . . . ūüö®QATAR GP CANCELLED‚Ěé Very sad news today. For safety reasons Qatar forces travellers coming from countryies with reported Covid-19 v√≠rus to have 14 days of quarantine. Protect yourselfs be Wise and help others advising not to increase contamination. @redbullktmtech3 @ktmfactoryracing