View this post on Instagram

Kemarin, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan, Putri Kusuma Wardani, Choirunnisa dan Tania Oktaviani Kusumah jalani vaksin Polio jelang keberangkatan ke Manila. . Sementara Hendra Setiawan akan vaksin susulan karena sedang berada di India. . Nama lain? Sudah tervaksin saat perkuat tim Indonesia di ajang Sea Games bulan November-Desember tahun lalu. . #BadmintonIndonesia #Badminton #Bulutangkis #BATC2020