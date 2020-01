JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengungkapkan kunci kemenangan dalam menaklukkan Anders Antonsen di final Indonesia Masters 2020 Super 500. Selain menerapkan strategi secara teknis, Anthony mencoba memainkan faktor non-teknis untuk memenangi laga tersebut.

Pada laga puncak yang berlangsung akhir pekan lalu, Anthony berhasil mengandaskan Antonsen dalam pertarungan tiga set 17-21, 21-15, dan 21-9. Anthony pun membutuhkan waktu selama satu jam 11 menit untuk memenangi pertarungan sengit tersebut.

Meski begitu, Anthony mengatakan memiliki keunggulan dalam faktor non-teknis yang membuat Antonsen menelan kekalahan. Pemain kelahiran Cimahi itu berusaha membuat pemain asal Denmark tersebut merasa down dengan fokus untuk tampil all out.

Pemain peringkat delapan dunia itu mengaku berusaha keras untuk selalu mengejar shuttlecock ke mana pun pergi. Dengan cara begitu, ia berharap Antonsen merasa kesal karena ia pukulan yang selalu dilakukan berhasil dikembalikan.

“Kali ini saya benar-benar fokus untuk all out. Mau bagaimana pun, bola (shuttlecock) ke mana saja ingin saya kejar. Sebenarnya sih pikiran saya begitu dari sebelum main. Pokoknya bola ke mana saja fokus untuk mengejarnya, mau bagaimana pun saya juga sudah siap capek,” ungkap Anthony selepas pertandingan final Indonesia Masters 2020. “Kalau bola ke mana saya bisa kejar, otomatis lawan juga agak nge-down. Pasti lawan ada rasa ‘wah kok masih bisa sih’. Jadi saya mencoba untuk unggul di non-teknis,” pungkas pemain berusia 23 tahun tersebut.