View this post on Instagram

Il 2019 è stato un anno difficile, con alti e bassi e oltre a tante difficoltà mi sono portato a casa anche delle soddisfazioni, ma non basta. È stato uno degli anni dove ho imparato di più e sono cresciuto sia personalmente che professionalmente. Il mondo dei grandi non è mai facile 😉😜 . Grazie a tutti quelli che ne hanno fatto parte. In bocca al lupo per un 2020 a tutto gas 🔥✊🏻 Non vedo l’ora di cominciare 🐌 #GoFree a tutti!