SEJUMLAH laga di ajang NBA 2019-2020 digelar pada hari ini, Kamis (26/12/2019). Pertandingan yang digelar pada Hari Natal waktu setempat ini pun berjalan seru dan menarik karena mempertemukan tim-tim kuat.

Salah satu pertandingan menarik tersaji dalam pertemuan Golden State Warriors melawan Houston Rockets. Laga yang berlangsung di Chase Center, San Francisco, ini dimenangkan oleh Warriors dengan skor akhir 116-104.

Berlaku sebagai tuan rumah, Warriors sendiri harus tertinggal lebih dahulu dari Rockets di game pertama dan kedua dengan skor 28-29 dan 36-29. Baru pada game ketiga dan keempat, tim asuhan Steve Kerr mampu bangkit dan mengejar ketertinggalannya.

Selain laga tersebut, ada empat pertandingan lain yang digelar pada pekan ke-10 NBA 2019-2020 ini. Salah satunya mempertemukan Boston Celtics vs Toronto Raptors. Laga yang digelar di Scotiabank Arena ini pun dimenangkan oleh Celtics yang menumbangkan tuan rumah dengan skor 118-102.

Pertandingan ketiga mempertemukan Milwaukee Bucks melawan Philadelphia 76ers. Berbeda dengan Toronto yang harus menelan kekalahan di markasnya, Philadelphia 76ers berhasil menumbangkan Bucks di Wells Fargo Center dengan skor 121-109.

Dua laga terakhir mempertemukan LA Clippers vs Los Angeles Lakers serta New Orleans Pelicans vs Denver Nuggets. Clippers pun berhasil mempermalukan tuan rumah dengan meraih kemenangan dengan skor 111-106 di Staples Center. Hasil manis juga berhasil diraih New Orleans Pelicans yang mengalahkan Nuggets dengan skor 112-100.