BARCELONA – Pembalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez, baru saja menjalani operasi guna menyembuhkan cedera bahu kanan yang dideritanya. Setelah operasi berjalan sukses, Marquez pun mengungkap kondisinya.

Marquez mengaku senang karena operasinya bisa berjalan dengan baik. Kini, ia pun akan mulai fokus menjalani pemulihan agar kondisi lengannya bisa segera membaik pascaoperasi. Tak lupa, Marquez juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan kepadanya.

BACA JUGA: Agostini Turut Bahagia jika Marquez Samai Rekor Juaranya

Hal tersebut disampaikan pembalap berjuluk The Baby Alien itu lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @marcmarquez93. Dalam cuitannya, Marquez juga turut mengunggah potretnya yang masih terbaring di atas kasur.

Buenos días! Ya estoy más o menos despierto😅 La operación salió bien y ahora ya hay ganas de empezar la recuperación! Gracias por los mensajes de apoyo💪🏼

Good morning! I’m more or less awake😅 The surgery went well and I’m eager to start the recovery! Thanks for your support pic.twitter.com/G7Jp9Fkjnq— Marc Márquez (@marcmarquez93) 28 November 2019