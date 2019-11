SELANGOR – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, tidak bisa menahan rasa bangganya kepada sang adik, Alex Marquez (Marc VDS) yang baru saja memastikan diri sebagai juara Moto2 2019. Alex menjadi juara usai tempati posisi kedua pada balapan seri Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Minggu (3/11/2019) siang WIB.

Marquez pada hari yang sama juga berlaga di Sirkuit Sepang mengikuti jejak sang adik dengan finis di posisi kedua. Tidak lama setelah menuntaskan balapan, Marquez melalui media sosial twitter mengucapkan selamat kepada Alex yang akhirnya menjuarai Moto2 pada musim ini.

Soy el hermano más feliz del mundo! Si, él es ALEX Márquez, CAMPEÓN del mundo de Moto2! 🥇Te quiero! ❤

I’m the happiest brother in the world! Yes, he is ALEX Márquez, Moto2 World CHAMPION!🥇I love you!#WinnerShot 🎯 #AM73WorldChampion pic.twitter.com/Zx01r4yslC— Marc Márquez (@marcmarquez93) November 3, 2019