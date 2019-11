SINGAPURA - Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Sebastian Vettel, keluar sebagai jawara Formula One (F1) GP Singapura 2019, meski start dari posisi tiga. Pria berpaspor Jerman itu mengalahkan Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dan Max Verstappen (Red Bull Racing) yang berturut menempati posisi dua dan tiga.

Akan tetapi, balapan tersebut bukanlah akhir dari acara Grand Prix Season Singapore (GPSS) 2019. Band rock asal Amerika Serikat, Red Hot Chili Peppers (RHCP), menjadi puncak dari acara GPSS 2019.

Band yang digawangi Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith dan Josh Klinghoffer itu membawakan sekira 15 lagu. Beberapa lagu yang dibawakannya adalah Californication, Under The Bridge, Give It Away, Snow dan banyak lagi.

Lantunan musik rock yang disajikan RHCP itu pun membuat ribuan penonton yang hadir kegirangan. Secara kompak, mereka ikut menyanyikan lagu yang dibawakan Anthony Kiedis tersebut.

Kehadiran RHCP itu juga yang membuat penonton F1 GP Singapura 2019 enggan langsung pulang ke rumah. Padahal pada esok hari, mereka sudah harus beraktivitas seperti biasa. Bisa dibilang, gelaran GPSS 2019 berlangsung sukses. Sebab, serangkaian acara yang dihadirkan GPSS selalu dipenuhi ribuan pengunjung. Sebelumnya pada Jumat 20 September 2019, Grup DJ asal Swedia, Swedish House Mafia, menyihir ribuan penonton di tempat yang sama dengan RHCP manggung hari ini. Kemudian pada Sabtu 21 September 2019, giliran Gwen Stefani dan band legendaris asal Inggris, Muse, yang unjuk gigi. Selain konser musik, di GPSS 2019 juga digelar pesta kawasan di empat lokasi ikonik di Singapura. Sebut saja di Jewell Changi Airport, Kampong Glam, Orchard Road dan Clarke Quay. Karena itu, jangan lewatkan gelaran GPSS tahun depan. Dijamin, acara yang jauh lebih menarik bakal tersedia.