SINGAPURA - Sesi kualifikasi Formula One (F1) GP Singapura yang dilangsungkan di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay baru saja selesai digulirkan. Pembalap Ferrari, Charles Leclerc, keluar sebagai yang tercepat setelah mengoleksi catatan waktu 1 menit dan 36.650 detik.

Setelah diketahui siapa pembalap yang bakal start terdepan pada esok hari, penonton dijamin takkan langsung meninggalkan area Marina Bay. Sebab, panitia Grand Prix Season Singapore (GPSS 2019) menyiapkan serangkaian acara menarik di kawasan Marina Bay.

(Foto: Ramdani Bur/Okezone)



Salah satu acara yang ditawarkan GPSS adalah konser musik yang berada di padang stage. Konser musik ini pun telah berlangsung sejak Jumat 20 September 2019. Okezone yang mendapat undangan langsung dari Singapore Tourism Board (STB) mendapat kesempatan untuk menyaksikannya secara langsung.

Kemarin, group DJ asal Swedia, Swedish House Mafia, telah menghibur ribuan penonton lewat sejumlah lagu yang dimiliki. Beberapa di antaranya adalah Greyhound, On My Way, Something New dan banyak lagi. Sementara pada hari ini, giliran penyanyi asal Amerika Serikat yang telah menjual lebih dari 30 juta copy hasil karyanya, Gwen Stefani, yang unjuk gigi.

Namun, Gwen bukanlah puncak dari acara konser musik hari ini. Band legendaris asal Inggris, Muse, pun ikut membawakan sejumlah lagu andalan mereka. Beberapa di antaranya adalah Starlight, Uprising dan The Dark Side. Band yang beranggotakan Matt Bellamy (vokalis, gitar dan keyboards), Chris Wolstenholme (bass gitar, backing vokal) dan Dominic Howard (drum) masih mampu membuat ribuan penonton di padang stage menggila. Konser Muse pun berlangsung selama 90 menit, tepatnya dari 21.15 hingga 22.45 WIB. Selain itu, bagi penonton yang kelaparan pun tidak perlu khawatir. Sebab, sejumlah counter makanan tersedia di segala penjuru GPSS 2019.