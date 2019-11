MOSKOW – Petarung asal Rusia, Khabib Nurmagomedov, sejatinya telah berkarier di dunia Mixed Martial Arts (MMA) selama 11 tahun. Itulah mengapa kini Khabib mulai memiliki pikiran untuk pensiun setelah meraih kejayaan di olahraga tersebut.

Pertama kali Khabib bertarung di arena MMA adalah pada 2008. Kala itu ia berhadapan dengan Vusal Bayramov dan langsung meraih kemenangan di ronde pertama dalam waktu 2 menit 20 detik. Sejak saat itu hingga saat ini, Khabib telah melakoni 28 kali pertarungan dan selalu berakhir dengan kemenangan.

Teranyar, Khabib berhasil menaklukkan petarung Amerika Serikat, Dustin Poirier, dalam UFC 242 yang memperebutkan sabuk juara dunia kelas ringan. Tak ayal, kemenangan tersebut semakin mengukuhkan Khabib sebagai salah satu petarung terbaik yang pernah ada.

Ayah sekaligus pelatih Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, mengindikasikan bahwa tak lama lagi anaknya tersebut akan segera pensiun dari arena pertarungan MMA. Menurut Abdulmanap, Khabib akan sangat layak untuk pensiun setelah melakoni 30 pertandingan tanpa kekalahan.

Melihat catatan yang dimiliki Khabib saat ini, itu berarti The Eagle hanya membutuhkan dua pertarungan lagi. Presiden UFC, Dana White, bahkan tak ragu menyebut Khabib akan menjadi petarung MMA terbaik sepanjang masa (Great of All Time/GOAT) jika mampu memenangkan beberapa pertarungan lagi.

"Untuk Khabib, 30-0 sudah cukup. Mengenai pertarungan terakhirnya, maka tentu saja, kami ingin laga untuk mempertahankan gelar (juara dunia) terakhirnya berada di Moskow," ujar Abdulmanap, melansir dari Russian Time, Kamis (12/9/2019).