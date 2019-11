NEW YORK – Petenis asal Kanada, Bianca Andreescu, tak bisa menutup rasa kegembiraannya usai berhasil mengalahkan Serena Williams di final Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019 pada Minggu (8/9/2019) dini hari WIB. Apalagi kemenangan AS Terbuka 2019 itu merupakan gelar grand slam pertamanya.

Jadi wajar saja jika Andreescu merasa sangat bahagia saat ini. Bahkan, petenis berusia 19 tahun itu merasa gelar AS Terbuka 2019 tersebut sangatlah berarti untuknya. Sebab dengan menjuarai ajang hebat seperti AS Terbuka, Andreescu ingin semakin memperkenalkan dirinya sendiri di kancah internasional.

Andreescu merasa sulit untuk membuat namanya terkenal selain dengan meraih berbagai prestasi. Apalagi dengan gaya bermainnya yang terbilang cukup unik, ia merasa kesulitan mendapatkan perhatian dunia.

Akan tetapi, dengan keberhasilannya mengalahkan Williams yang dianggapnya sangat bermain baik dan juga mampu meraih gelar AS Terbuka 2019, Andreescu pun semakin percaya diri bisa mewujudkan keinginannya untuk melambungkan namanya di dunia tenis. Ia pun hanya berharap trofi tersebut bisa menjadi awalan dari cerita hebatnya di masa depan. “Saya ingin membuat nama saya sendiri (dianggap). Saya tahu saya memiliki gaya permainan yang berbeda dari banyak pemain yang berada di kejuaraan ini. Akan tetapi, saya sudah bekerja dengan baik, sangat baik malahan. Itu sudah membuat saya mendapatkan keuntungan dan saya hanya ingin terus berkembang,” ujar Andreescu, melansir dari WTA Tennis, Minggu (8/9/2019).