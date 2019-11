NEW YORK – Final Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019 pada nomor tunggal putra akan mempertemukan Rafael Nadal (Spanyol) melawan Daniil Medvedev (Rusia). Keduanya akan saling berhadapan untuk menyandangkan diri sebagai peraih gelar juara di AS Terbuka 2019.

Pertarungan sengit dipastikan akan terjadi karena kedua pemain sama-sama memiliki status sebagai unggulan. Nadal yang menjuarai AS Terbuka sebanyak tiga kali itu ditempatkan sebagai unggulan kedua. Sementara Medvedev menduduki unggulan kelima.

Bagi Nadal, perjalanannya ke partai puncak terbilang ditempuh dengan cukup mudah. Sejak memulai laganya di AS Terbuka 2019, Nadal praktis hanya kehilangan satu set saja untuk menuju ke partai final. Kekalahan satu set itu didapat kala berjumpa Marin Cilic di babak 16 besar. Sementara sisanya selalu menang dengan tiga set langsung.

Hal itu justru berbeda dengan Medvedev yang selalu menemui tantangan berat di setiap pertandingan. Sejak babak pertama, petenis berusia 23 tahun itu tercatat sebanyak empat kali memenangkan laga dengan lebih dari tiga set. Sementara hanya dua kali ia memenangkan laga dalam tiga set langsung.

Secara pertemuan, pemain yang berbeda usia 10 tahun itu baru bertemu satu kali. Pertemuan tersebut terjadi di ATP Masters 1000 Canada 2019. Kala itu pertarungan mampu dimenangkan Nadal dengan mudah 6-3 dan 6-0. Karena itu, laga final nanti akan menjadi menarik untuk ditunggu. Apakah Nadal akan tampil superior ataukah Medvedev mampu menyajikan pertarungan menarik di partai puncak. Laga tersebut akan berlangsung di Arthur Ashe Stadium, New York, Amerika Serikat pada Senin 9 September 2019 pukul 03.00 WIB.