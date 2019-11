NEW YORK – Petenis asal Bosnia dan Herzegovinda, Marin Cilic, yakin pertandingan kontra Rafael Nadal di babak 16 besar Amerika Serikat (AS) Terbuka 2019 tidak akan berjalan mudah. Tetapi, Cilic tetap optimis bisa melaju ke babak perempatfinal.

Cilic dan Nadal memang bakal bersua di ajang AS Terbuka 2019. Pertemuannya di laga berlevel Grand Slam ini akan terjadi di babak 16 besar yang digelar Arthur Ashe Stadium, New York, AS, pada Selasa 3 September 2019 pagi WIB.

Mengetahui ketangguhan Nadal, Cilic tentu saja enggan memandang sebelah mata lawannya. Kualitas permainan Nadal sendiri telah dibuktikan dengan terus merengkuh berbagai gelar juara. Sejauh ini, petenis berusia 33 tahun itu bahkan telah mengoleksi 18 gelar Grand Slam.

Di pentas AS Terbuka sendiri, Nadal sudah pernah mencicipi langsung gelar juara. Hal itu telah dirasakannya sebanyak tiga kali pada 2010, 2013, dan 2017. Kondisi tersebut tentu saja bisa jadi modal penting bagi Nadal dalam melakoni pertandingan pada tahun ini.

Meski begitu, Cilic tetap optimis peluang untuk merebut kemenangan atas Nadal tetap akan terbuka lebar. Sebab, Cilic memastikan bakal mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum melakoni pertandingan pada pagi hari nanti. "Saya harus menciptakan peluang saat melawan Rafa. Dia telah mengalami musim yang hebat dan bermain dengan sangat baik. Kami sudah bertanding beberapa kali. Kami saling kenal dengan sangat baik. Saya harus siap untuk pertempuran yang sulit,” ujar Cilic, sebagaimana dikutip dari ATP Tour, Senin (2/9/2019).