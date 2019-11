LAS VEGAS – Presiden (Ultimate Fighting Championship) UFC, Dana White, merespons tantangan yang diutarakan Justin Bieber kepada Tom Cruise untuk bertarung di octagon. Meski belum mengetahui kebenarannya, White memastikan siap memfasilitasi pertarungan tersebut jika benar-benar ingin dilakukan oleh dua superstar tersebut.

Belum lama ini, Bieber memang menantang Cruise untuk berduel di ajang MMA. Tantangan itu diutarakan pelantun lagu ‘Baby’ tersebut lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @justinbieber.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?— Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019