LEIPZIG – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, menyamakan situasi dirinya di MotoGP Amerika Serikat 2019 seperti comeback-nya Liverpool saat mengatasi Barcelona di Liga Champions 2018-2019. Karena itu, ia menekan dalam setiap olahraga apa pun bisa saja terjadi.

“Kesamaan sepakbola dan MotoGP adalah sama-sama olahraga. Dan olahraga selalu memiliki kesamaan yang Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” ungkap Marquez, mengutip dari Speedweek, Minggu (12/5/2019).

Keberhasilan Liverpool menumbangkan Barcelona di kompetisi Liga Champions memang sangat mengejutkan. Setelah tertinggal 0-3 di leg pertama dari Barcelona, Liverpool tidak disangka mampu membalikkan keadaan dan menang dengan skor 4-0 pada leg kedua.

Baca juga Marquez: Saya Hanya Fokus Perjuangkan Gelar Juara Dunia MotoGP

Hal itu pun terjadi pada dirinya ketika ie melakoni balapan di MotoGP Amerika Serikat 2019. Banyak orang menganggap dirinya akan keluar sebagai pemenang di Circuit of The Americas (COTA) karena Marquez adalah King of Austin. Namun, apa yang terjadi, ia justru mengalami kecelakaan ketika ia berada jauh dari para pembalap lain di posisi terdepan. Alhasil dia gagal finis karena insiden tersebut.

“Kami melihat itu beberapa hari yang lalu pada pertandingan Liverpool melawan Barcelona di Liga Champions, yang dimenangkan Liverpool dengan skor 4-0,” tambahnya.

“Begitu pun dalam perlombaan saya di Texas, semua orang mengira saya akan menang lagi. Tetapi kemudian saya jatuh. Jadi olahraga seringkali tidak dapat diprediksi, banyak hal terjadi yang tidak dapat diprediksi,” pungkasnya.

(Bad)