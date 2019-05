TORONTO – Laga kelima playoff semifinal NBA wilayah timur yang mempertemukan Toronto Raptors kontra Philadelphia 76ers berlangsung sengit. Pada pertandingan yang digelar di kandang Raptors, Scotiabank Arena, Rabu (8/5/2019) itu, tim tuan rumah mampu menang dengan skor 125-89 atas Sixers.

Hasil itu membuat Raptors berbalik unggul 3-2 atas Sixers dalam sistem best of seven. Small Forward Raptors, Kawhi Leonard, kembali unjuk gigi pada laga tersebut dengan torehan double-double 21 poin, 13 rebound dan empat assist.

Penampilan apik Leonard mengangkat performa Raptors secara keseluruhan sehingga tim asal Kanada itu mampu mendominasi laga sejak kuarter pertama hingga selesai. Hasil positif itu sekaligus meninggikan asa Raptors untuk berlaga di partai puncak NBA wilayah timur karena mereka hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mewujudkannya jadi kenyataan.

Sementara itu, Denver Nuggets menang 124-98 atas Portland Trail Blazers dalam laga kelima playoff semifinal NBA wilayah barat di Pepsi Center, Rabu (8/5/2019). Kemenangan itu sekaligus melanjutkan performa impresif Nuggets yang pada laga keempat juga menaklukkan Blazers.

Nuggets yang tampil sebagai tuan rumah amat mendominasi jalannya laga. Center Nuggets, Nikola Jokic , jadi bintang pada laga itu dengan menorehkan double-double 25 poin, 19 rebound dan enam assist.

Layaknya Raptors, Nuggets kini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk melenggang ke partai puncak NBA wilayah barat. Akan tetapi, jika gagal meraih kemenangan di laga keenam maka Nuggets harus memainkan pertandingan berikutnya kontra Blazers.

(ADP)