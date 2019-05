PHILADELPHIA – Center Philadelphia 76ers, Joel Embiid, tampil impresif saat timnya melawan Toronto Raptors di game ketiga semifinal NBA wilayah timur. Embiid pun menjadi bintang pada pertandingan itu dengan membawa Sixers menang 116-95 atas Raptors. Kemenangan itu sekaligus membuat Sixers unggul 2-1 atas Raptors dalam sistem best of seven.

Embiid menyebut dirinya dan pemain-pemain Sixers tampil dengan perasaan gembira saat menaklukkan Raptors. Perasaan gembira itu tercermin dari performa Sixers yang unggul atas segalanya dari Raptors pada pertandingan tersebut.

Embiid pun menunjukkan sinarnya di pertandingan itu dengan mencetak 33 poin dan 10 rebound. Capaian itu merupakan double-double ke-12 Emibiid dari 15 kali penampilannya di playoff. Selain Embiid, Jimmy Butler juga menunjukkan tajinya dengan membuat 22 poin, sembilan rebound dan sembilan assist.

“Saya pikir untuk semua orang yang mengenal saya, Anda tahu, saya membutuhkannya (penampilan impresif). Anda tahu, saya ingin bersenang-senang. Permainan saya hanya berubah. Anda tahu, saya selalu mengatakan bahwa jika saya tidak tersenyum selama pertandingan, saya memiliki permainan yang buruk atau saya tidak suka,” ujar Embiid, seperti yang dikutip dari Libertyballers, Sabtu (4/5/2019).

“Anda tahu, ketika saya membuat permainan saya berjalan (bagus), saya harus bersenang-senang di lapangan. Pada saat yang sama, saya harus mengalahkan pemain (lawan). Itu bagian dari sandiwara, itu harus terjadi untuk saya dan permainan lebih menyenangkan seperti itu. Kami semua bersenang-senang sebagai sebuah tim. Anda tahu, Anda dapat melihat saya mengangkat rekan satu tim dan kami semua melakukan pekerjaan dengan baik,” pungkasnya.

(ADP)