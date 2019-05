PHILADELPHIA – Philadelphia 76ers sukses merebut kemenangan di gim ketiga Playoff Semifinal Wilayah Timur NBA 2018-2019 atas Toronto Raptors 116-95, Jumat (3/5/2019) pagi WIB. Hasil tersebut membuat Sixers untuk sementara berbalik unggul 2-1 dalam format Best of Seven.

Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah oleh Sixers meski unggul dalam kuarter pertama (32-29) dan kedua (32-24). Toronto Raptors baru bisa bangkit pada kuarter ketiga dengan unggul 25-28 atas tuan rumah di Wells Fargo Center, Philadelphia. Kuarter ketiga berakhir dengan skor 89-81 untuk Sixers.

Pada kuarter keempat, JJ Redick dan kawan-kawan mulai jauh meninggalkan perolehan angka Raptors. Joel Embiid menjadi bintang kemenangan Sixers berkat sumbangan 33 angka. Sementara Kawhi Leonard kembali menyumbang poin tertinggi bagi Raptors, juga dengan 33 angka.

Menilik statistik, Philadelphia 76ers benar-benar unggul dari segala sisi atas Toronto Raptors. Selain unggul dari tiga poin, anak asuh Brett Brown juga mampu mencatatkan 46 rebound di mana 10 di antaranya dilakukan saat menyerang.

Keunggulan 2-1 tersebut menjadi modal yang bagus bagi Philadelphia 76ers guna mengarungi sisa empat pertandingan lagi. Pada partai keempat mereka kembali bertindak sebagai tuan rumah pada Senin 6 Mei 2019 dini hari WIB.

(fmh)