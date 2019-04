AALST – Manajer Tim Repsol Honda, Alberto Puig, kecewa dengan kegagalan meraih poin di MotoGP Amerika Serikat 2019. Honda gagal meraih poin di MotoGP Amerika Serikat 2019 karena Marc Marquez dan Jorge Lorenzo gagal menyentuh garis finis.

Meskipun begitu, Puig menilai tetap ada hal positif yang bisa diambil untuk Honda dari balapan yang berlangsung di Circuit of The Americas (COTA) pada Senin 15 April 2019, dini hari WIB. Hal positif yang dilihat Puig ialah penampilan dari The Baby Alien –julukan Marquez.

“Hasilnya jelas dan tidak bagus karena kami mendapat 0 poin. Namun di sisi lain, Marc (Marquez) dua langkah di depan ketika ia berada di jalurnya, inilah yang memberi kami keinginan untuk terus bekerja dengan motivasi penuh dan harapan yang tinggi,” kata Puig, seperti yang dikutip dari Paddocktalk, Kamis (18/4/2019).

BACA JUGA: Marquez Gugur di COTA, Rossi Sebut MotoGP 2019 Makin Menarik

Marquez terjatuh di tikungan 12 pada lap ke-11 sehingga meraih kemenangan ketujuh secara beruntun di COTA. Akan tetapi, Marquez adalah pemimpin balapan sebelum kejadian nahas itu menimpanya.

Pembalap berpaspor Spanyol itu bahkan telah membuat jarak yang cukup aman dengan para pesaingnya. Setelah ia terjatuh, posisi satu akhirnya diperebutkan Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) dan Alex Rins (Suzuki Ecstar).

Balapan pun akhinrya dimenangkan oleh Rins yang mampu mengasapi Rossi di beberapa lap terakhir. Sementara itu, podium terakhir menjadi miliki Jack Miller (Pramac Ducati) yang sedari Marquez jatuh telah nyaman dengan posisi tiga tanpa gangguan dari pembalap-pembalap lain.

(ADP)