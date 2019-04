AUSTIN – Pembalap senior Tim Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, ikut mengomentari hukuman yang diberikan FIM –selaku panitia MotoGP– bagi para pelanggar jump start. Rossi menyarankan agar FIM mengganti hukuman ride through penalty jadi long lap penalty bagi yang melanggar jump start.

Sebagaimana diketahui, pelanggaran jump start memang menjadi fenomena tersendiri di MotoGP musim 2019. Bagaimana tidak dalam dua balapan terakhir, sudah ada tiga pembalap yang dinyatakan bersalah telah melakukan jump start.

Rider pertama yang dihukum usai melakukan jump start adalah Cal Crutchlow (LCR Honda) di MotoGP Argentina 2019. Crutchlow diketahui melakukan pergerakan sebelum lampu start mati. Crutchlow dihukum ride through penalty, hingga akhirnya kehilangan banyak waktu untuk bersaing di posisi terdepan.

