AUSTIN – Manajer Tim Monster Energy Yamaha, Massimo Meregalli, mengaku cukup puas dengan hasil para pembalapnya, yakni Valentino Rossi dan Maverick Vinales, di MotoGP Amerika Serikat 2019, pada Senin 15 April 2019 dini hari WIB. Menurutnya hasil dari balapan itu bisa menjadi modal yang baik untuk menghadapi seri Spanyol yang berlangsung pada 5 Mei 2019 nanti.

Para pembalap Monster Energy Yamaha memang tampil apik di Circuit of The Americas (COTA). Terutama Rossi, yang berhasil mengakhiri balapan dengan berada di peringkat kedua. Di balapan tersebut, The Doctor –julukan Rossi– memperlihatkan performa yang luar biasa dan konsisten di sepanjang balapan.

Akan tetapi, hasil kurang baik justru didapatkan Vinales di balapan seri ketiga MotoGP 2019. Akibat kesalahannya dalam melakukan start, pembalap asal Spanyol itu pun harus menerima sanksi dan membuat balapannya sedikit mendapatkan kendala. Alhasil Vinales harus puas hanya bisa menempati posisi ke-11 ketika balapan sudah berakhir.

Meski begitu, Vinales merasa motornya sudah semakin baik, begitu pun pendapat Rossi. Jelas mendapatkan motor yang kompetitif merupakan suatu hal yang baik untuk Yamaha. Pasalnya dalam beberapa musim kemarin, motor selalu menjadi kendala utama Rossi dan Vinales untuk tampil baik ketika di balapan.

Dengan berhasil mendapatkan performa motor yang terus membaik, Meregalli pun merasa senang. Ia merasa hal itu bisa dijadikan modal yang baik untuk Rossi dan Vinales menghadapi seri Spanyol dan berharap bisa segera meraih kemenangan pertama di musim ini.

“Jadi pada akhirnya ada beberapa poin pembelajaran yang dapat di ambil dari pengalaman (balapan di COTA). Satu hal positifnya dari balapan akhir pekan kemarin adalah terkait performa motor. Kami berhasil membuat langkah (besar) dan berharap hal itu terus berkembang di balapan selanjutnya, yakni di Sirkuit Jerez, Spanyol,” tutur Meregalli, dilansir dari laman resmi Monster Energy Yamaha, Selasa (16/4/2019).

