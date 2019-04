AUSTIN – Hasil positif berhasil ditorehkan oleh salah satu pembalap Tim Pramac Ducati, Francesco Bagnaia, ketika melakoni balapan seri ketiga MotoGP musim 2019 di Amerika Serikat. Ya, Bagnaia berhasil menutup balapan itu dengan menghuni posisi kesembilan.

Dalam balapan yang berlangsung di Circuit of the Americas, pada Senin 15 April 2019 dini hari WIB, Bagnaia harus memulai race dari posisi kurang menguntungkan, yakni di urutan ke-12. Namun ketika balapan dimulai, Bagnaia menunjukkan kualitasnya sebagai calon Rookie of the Year MotoGP 2019.

Bahkan ketika balapan di MotoGP Amerika Serikat 2019 baru berjalan delapan lap, Bagnaia sempat menghuni posisi ketujuh. Sayang Bagnaia tak mampu mempertahankannya, dan harus puas berada di posisi kesembilan ketika bendera finis berkibar.

Baca Juga: Torehkan Catatan Bagus, Bagnaia Malah Dua Kali Kecelakaan

Apa yang diraih Bagnaia di MotoGP Amerika Serikat 2019 sejatinya sudah cukup baik. Terlebih ini kali pertama Bagnaia berhasil finis 10 besar sejak tampil di kelas primer. Bagnaia pun mengaku senang dan semakin termotivasi untuk tampil lebih baik pada sisa balapan musim ini.

“Ya, tentu saja saya merasa sangat senang dengan hasil balapan ini, meski saya sebenarnya mengharapkan bisa finis 10 besar di Argentina dibandingkan di sini (MotoGP Amerika Serikat 2019),” ucap Bagnaia, seperti dikutip dari Speedweek, Selasa (16/4/2019).

“Pasalnya, kami semua tahun Austin merupakan salah satu lintasan yang selalu menyulitkan Ducati dan juga bukanlah trek favorit saya. Akan tetapi, saya sangat puas dengan pekerjaan kami sepanjang akhir pekan balap dan kian termotivasi untuk menyambut balapan-balapan berikutnya,” tuntasnya.

(mrh)