AUSTIN – Hasil manis ditorehkan pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins. Pria berpaspor Spanyol itu sukses mencatatkan kemenangan perdananya di kelas MotoGP pada seri Amerika Serikat (AS) 2019 di Circuit of The America (COTA), Senin 15 April dini hari WIB.

Meski kemenangan tersebut diraih karena Marc Marquez terjatuh, pujian tetap dilayangkan kepada Alex Rins. Runner up MotoGP Amerika Serikat 2019, Valentino Rossi, langsung menganggap pembalap berusia 23 tahun itu sebagai saingan merebut gelar juara dunia.

Alex Rins saat ini duduk di peringkat tiga klasemen sementara MotoGP setelah tiga seri. Ia mengumpulkan 49 poin, atau terpaut dua angka dari Valentino Rossi di peringkat dua, serta lima angka dari Andrea Dovizioso di puncak klasemen.

“Saya tentu menganggapnya sebagai pesaing untuk gelar juara karena tidak hanya pada satu balapan ini saja, dia sangat kuat di paruh kedua musim lalu. Dia selalu ada di depan,” tutur Valentino Rossi, mengutip dari Motorsport, Selasa (16/4/2019).

“Dia selalu cepat saat balapan meski kesulitan di sesi latihan bebas. Dia berkendara dengan cara yang pintar, sangat lembut dalam segala hal. Cara tersebut sangat penting untuk menghemat ban di bagian akhir lomba. Sangat sulit dikalahkan,” pungkas pria berusia 40 tahun itu.

Valentino Rossi sendiri kembali gagal menapaki podium teratas di MotoGP. Pembalap asal Italia itu terakhir kali merasakan manisnya kemenangan pada MotoGP Belanda 2017 alias hampir dua tahun lalu.

