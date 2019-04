AUSTIN – Kemenangan yang didapat pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, pada balapan MotoGP Amerika Serikat 2019 disambut gembira oleh manajer tim mereka, Davide Brivio. Kendati demikian, Brivio tidak memungkiri kalau kemenangan yang diperoleh Rins tersebut tak lepas dari kecelakaan yang dialami pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.

Dalam balapan yang dilangsungkan di Circuit of The Americas (COTA) tersebut, Marquez memang memulai dengan sangat kuat. Menempati pole position, pembalap berjuluk The Baby Alien itu lekas melesat jauh meninggalkan para pesaingnya di belakang. Akan tetapi, pada tikungan ke-12 lap kedelapan Marquez terpeleset dan tak bisa melanjutkan balapan lagi.

Saat insiden itu terjadi, posisi pertama sebenarnya langsung diambil alih oleh pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Akan tetapi, jelang lima lap terakhir Rins mampu menyalip Rossi dan menempati posisi pertama hingga garis finis.

“Kami ingin memenangkan balapan di tahun ini, itu adalah target kami. Itu adalah sesuatu yang ingin kami lakukan. Kami mengharapkannya, itu adalah target kami, kami harus memenangkan balapan,” jelas Brivio, seperti dilansir dari Motorsport, Senin (15/4/2019).

“Jujur saja, kecelakaan Marquez membantu kami. Saya tentunya senang, karena dia (Rins) harus bertarung melawan Valentino Rossi, dan dia terbukti cukup dewasa, tampil secara tenang, dan berpikir," tuntas Brivio.

