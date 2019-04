AUSTIN – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, tampil sebagai yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2019. Pembalap berpaspor Spanyol itu berhasil mencatatkan waktu hingga 2 menit 03,787 detik dan tidak bisa disaingi oleh rider lainnya.

Sebelumnya, pada sesi latihan bebas 4, Marquez juga tampil sebagai yang tercepat di Circuit of The Americas (COTA). Dengan hasil ini, pembalap berjuluk The Baby Alien itu pun berpotensi besar untuk bisa memenangkan balapan besok. Karena Marquez tidak hanya akan start dari posisi terdepan, namun COTA juga merupakan salah satu sirkuit langganannya dalam memenangkan balapan.

Sementara itu, salah satu rival terberat Marquez, yakni pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi, akan start dari posisi kedua. Pada sesi kualifikasi, juara dunia sembilan kali itu menorehkan waktu 2 menit 04.060 detik. Dengan kata lin, Rossi hanya kalah cepat dari Marquez.

Kemudian, posisi ketiga ditempati oleh rider LCR Honda, Cal Crutchlow. Meski Crutchlow sebenarnya bukanlah pembalap yang terlalu diperhitungkan, namun kali ini ia cukup tampil konsisten. Pada sesi kualifikasi Crutchlow mencatatkan waktu 2 menit 04,147 detik.

Hasil mengecewakan justru didapat oleh pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso. Bagaimana tidak, runner-up MotoGP 2018 itu pasalnya hanya menorehkan waktu 2 menit 05,907 detik saat kualifikasi. Dovizioso pun akan start dari posisi ke-13.

Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2019:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 3.787s [Lap 2/6] 338km/h (Top Speed)

2. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 2m 4.060s +0.273s [Lap 6/7] 329k

3. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 4.147s +0.360s [Lap 6/7] 339k

4. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 2m 4.416s +0.629s [Lap 6/7] 337k

5. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 4.472s +0.685s [Lap 6/7] 332k

6. Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 2m 4.489s +0.702s [Lap 7/7] 325k

7. Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 4.534s +0.747s [Lap 6/7] 326k

8. Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 2m 4.696s +0.909s [Lap 6/7] 332k

9. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 2m 4.941s +1.154s [Lap 6/7] 324k

10. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 2m 5.278s +1.491s [Lap 5/6] 322k

11. Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 5.383s +1.596s [Lap 4/5] 329k

12. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 2m 5.887s +2.100s [Lap 4/4] 329k

13. Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 2m 05.907s 332k

14. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 06.147s 328k

15. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 2m 06.324s 328k

16. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 06.464s 322k

17. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 06.527s 322k

18. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 2m 06.543s 330k

19. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 06.824s 321k

20. Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 07.129s 327k

21. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 2m 07.308s 322k

22. Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 2m 07.417s 330k

(fmh)