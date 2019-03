NEW DELHI – Indonesia telah memastikan satu tiket di final sektor ganda putri India Open 2019. Pasalnya, Greysia Polii/Apriyani Rahayu akan bertemu dengan juniornya di Pelatnas, Della Destiara Haris/Tania Oktaviani pada semifinal India Open 2019 yang akan berlangsung Sabtu (30/3/2019).

Kedua ganda putri Indonesia itu mampu melewati lawannya masing-masing di perempatfinal. Greysia/Apriyani menang atas wakil India, Ashwini Ponnappa/Sikki Reddy, sedangkan Della/Tania menaklukkan unggulan keempat asal Malaysia, Vivian Hoo/Yap Cheng Wen.

Menilik pada perang saudara yang akan dilakoninya, Della mengaku sudah tahu permainan dari seniornya di Pelatnas itu. Della juga menyatakan akan tampil tanpa beban sehingga bisa menunjukkan penampilan yang maksimal saat menghadapi Greysia/Apriyani.

“Kami sudah tahu permainan mereka (Greysia/Apriyani) seperti apa, mereka pun begitu. Yang penting semangat dulu, nothing to lose dan all out di lapangan,” kata Della, seperti yang dikutip dari laman resmi PBSI, Sabtu (30/3/2019).

Kendati demkian, peluang Greysia/Apriyani untuk memenangkan perang saudara dengan Della/Tania cukup besar. Maklum saja, Greysia /Apriyani merupakan unggulan pertama di India Open 2019.

Namun, Greysia/Apriyani tetap harus berhati-hati pada Della/Tania. Sebab, juniornya di Pelatnas itu mampu menggugurkan unggulan keempat di perempatfinal. Jika tak berhati-hati Della/Tania bisa jadi mimpi buruk bagi Greysia/Apriyani di India Open 2019.

Selain dua ganda putri itu, Indonesia juga mengirimkan tiga wakil lain dari sektor yang berbeda ke semifinal India Open 2019. Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti akan mewakili Indonesia di sektor ganda campuran. Sementara itu, Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi terus membuat kejutan untuk tampil di semifinal sektor ganda putra.

