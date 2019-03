NEW DELHI – Partai sesama wakil Indonesia dipastikan terjadi di babak perempatfinal India Open 2019 Super 500 antara Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow. Keduanya sukses menyingkirkan lawan masing-masing di babak 16 besar pada pertandingan yang dihelat di KD Jadhav Indoor Hall Stadium, New Delhi, Kamis (28/3/2019).

Sayangnya, satu wakil Indonesia lain, Ricky Karanda Suwardi/Pia Zebadiah Bernadet harus tersisih. Ricky/Pia tersingkir di tangan ganda campuran China, Wang Yilyu/Huang Dongping. Ganda campuran unggulan pertama tersebut masih terlalu tangguh bagi Ricky/Pia yang harus menyerah dua set langsung 8-21 dan 10-21 di lapangan satu KD Jadhav Indoor Hall Stadium.

(Baca juga: Jadwal Wakil Indonesia di Babak 16 Besar India Open 2019)





Pertarungan ketat di lapangan dua terjadi saat Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja menantang wakil tuan rumah Praanav Jerry Chopra/Sikki Reddy di waktu bersamaan. Pada set pertama, Hafiz/Gloria harus menyerah dengan skor tipis 19-21.

Set kedua juga berlangsung sangat ketat. Praanav/Sikki selalu lebih dulu mengumpulkan poin, tetapi bisa disusul oleh Hafiz/Gloria. Ganda campuran unggulan keempat itu sukses merebut set kedua dengan skor 21-19. Pertarungan harus dilanjutkan ke set penentuan namun tertunda akibat kendala teknis.

Pada set penentuan, Hafiz/Gloria akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 21-14. Dengan demikian, ke babak perempatfinal dan bertemu Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow yang menyisihkan Lu Kai/Chen Lu lewat pertarungan dua set 21-11 dan 21-19.

(fmh)